إندريك: أحمد الله على رحيلي عن ريال مدريد.. وليون غير مسيرتي

أعرب البرازيلي إندريك عن امتنانه لفترة إعارته مع ليون، مؤكدًا أنها ساعدته على استعادة مستواه والوصول إلى كأس العالم.

إندريك دا سوزا النادي : أولمبيك ليون البرازيل

وحققت البرازيل الفوز على اليابان بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وشارك إندريك بديلًا في الشوط الثاني بقرار من المدير الفني كارلو أنشيلوتي، بعدما تعرض لوكاس باكيتا للإصابة، وساهم في عودة منتخب البرازيل خلال المباراة.

وقال إندريك في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لم أكن أشارك مع ريال مدريد، والحمد لله أنني رحلت. أنا ممتن جدًا لليون لأنه ساعدني وفتح أمامي الأبواب ومنحني الفرصة لإظهار كرة القدم التي أقدمها، والوصول إلى كأس العالم."

وأضاف: "أنا سعيد للغاية وممتن لله، لأن الأشهر الستة الماضية كانت مذهلة وغيرت مسيرتي قليلًا."

وأشاد بمدربه كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "أنا ممتن جدًا للمدرب، فهو يعرف جيدًا ما يفعله. أشركني بين الشوطين لمساعدة الفريق على تغيير المباراة، ونجحنا في تحقيق الفوز."

وستلعب البرازيل في دور الـ 16 مع الفائز من مباراة النرويج ضد كوت ديفوار.