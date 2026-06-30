كأس العالم - نوير يؤكد نهاية مشواره الدولي مع ألمانيا بشكل نهائي

أكد مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا نهاية مشواره الدولي مع المانشافت بشكل نهائي، بعد ودع الألمان كأس العالم من دور الـ32.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال نوير في تصريحات للصحفيين: "مباراة باراجواي هي الأخيرة في مسيرتي مع منتخب ألمانيا؟ نعم".

وأضاف حارس بايرن ميونيخ "من المؤلم أن تنتهي الرحلة بهذا الشكل".

سبق وأعلن نوير اعتزاله اللعب الدولي عقب نهاية كأس العالم الحالي.

وشارك الحارس البالغ 40 عاما في البطولة بعد عودته من الاعتزال الدولي الذي أعلنه عقب يورو 2024.

وقال نوير في مؤتمر صحفي قبل أيام: "اتخذت قرار الاعتزال في 2024 لسبب واضح بعد بطولة جيدة، وكان القرار صحيحا بالنسبة لي".

وأضاف "الاستمرار مع المنتخب خلال العامين الماضيين كان سيشكل عبئا كبيرا علي".

وتابع "هذه هي بطولتي الأخيرة مع المنتخب، ولا أخطط للمشاركة في يورو 2028 المقبل".

وأوضح نوير أنه بدأ يتقبل فكرة خوض مبارياته الأخيرة مع ألمانيا، لكنه يفضل التركيز على المباريات بدلا من وداعه.

وعاد نوير للتشكيل الأساسي على حساب أوليفر باومان، وشارك في مباريات ألمانيا الأربعة في المونديال.