اتحاد الكرة يعلن القواعد العامة لتراخيص أكاديميات كرة القدم

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 15:44

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد العامة المنظمة لمنح تراخيص أكاديميات كرة القدم، وذلك في إطار تنظيم عمل الأكاديميات وتطوير منظومة اكتشاف ورعاية المواهب، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

كما قرر الاتحاد فتح باب التقدم للحصول على تراخيص الأكاديميات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، على أن يتم فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة قبل إصدار التراخيص، حسب بيان اتحاد الكرة.

وأوضح الاتحاد أن الجهات التي يحق لها الحصول على ترخيص أكاديمية كرة القدم تشمل الشركات الخاصة المرخصة من وزارة الشباب والرياضة للعمل في مجال إدارة الأكاديميات، والأندية الخاصة الحاصلة على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة التي تنشئ أكاديمية باسم النادي خارج مقره، بالإضافة إلى الأندية المشهرة أعضاء الجمعية العمومية أو الأندية المنتسبة التي تنشئ أكاديمية خارج المقر الرئيسي أو خارج الفرع المسجل به النادي.

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كما يجوز للأندية التي تمتلك عدة فروع الحصول على ترخيص أكاديمية لكل فرع على حدة، بينما لا يتطلب إنشاء أكاديمية داخل المقر الرئيسي للنادي الحصول على ترخيص من الاتحاد.

واشترط الاتحاد تقديم عدد من المستندات لاعتماد الأكاديمية، من بينها أصل ترخيص وزارة الشباب والرياضة بالنسبة للشركات الخاصة، وطلب رسمي من الأندية المشهرة أو المنتسبة، وخطاب يتضمن اسم المدير الفني للأكاديمية مرفقًا بالرخصة التدريبية الخاصة به بحد أدنى رخصة (B)، إلى جانب المدربين الحاصلين على رخصة (D)، فضلًا عن تقديم عقد إيجار ملعب تدريب مطابق للمواصفات المعتمدة للجهات التي لا تمتلك ملاعب.

وأكد الاتحاد أن الترخيص يصدر سنويًا للأندية والشركات، ويرتبط قيد وتسجيل اللاعبين والمشاركة في المسابقات والمهرجانات بالحصول على ترخيص سار للأكاديمية، مع احتفاظ الاتحاد بحق إلغاء الترخيص حال عدم الالتزام بالشروط المقررة.

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وفيما يتعلق بقواعد القيد والمشاركة، أشار الاتحاد إلى تطبيق القواعد العامة لقيد وانتقالات اللاعبين للموسم 2026-2027، مع تحديد الحد الأقصى لتسجيل اللاعبين في كل مرحلة سنية بمسابقات البراعم والمهرجانات بـ75 لاعبًا موزعين على ثلاثة فرق (A-B-C) بواقع 25 لاعبًا لكل فريق.

كما شدد الاتحاد على ضرورة اعتماد كل فرع من فروع الأكاديمية بشكل مستقل وسداد الرسوم المقررة لكل فرع، مع الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للمسابقات والمهرجانات الصادرة عن إدارة المسابقات وفروع الاتحاد، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بحماية الأطفال خلال التدريبات والمسابقات والمهرجانات.

وأكد الاتحاد أن لجنة التراخيص تحتفظ بحق إلغاء ترخيص أي أكاديمية حال الإخلال بالشروط والضوابط المنظمة للعمل.

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