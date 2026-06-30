بي بي سي: لايبزيج يطلب أكثر من 150 مليون يورو للتخلي عن ديوماندي

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن نادي لايبزيج يطلب مبلغا ضخما مقابل التخلي عن جناحه الإيفواري يان ديوماندي.

وأفادت بي بي سي أن لايبزيج يطلب أكثر من 150 مليون يورو للموافقة على بيع يان ديوماندي.

وارتبط اسم صاحب الـ19 عاما بالانتقال إلى باريس سان جيرمان قادما من لايبزيج خلال الفترة الأخيرة، وهناك محاولات من ليفربول وأرسنال أيضا لضمه.

من جهته، شدد ديوماندي أن الأنباء المتداولة حول مستقبله لا تؤثر على تركيزه قبل مواجهة النرويج في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة النرويج يوم الثلاثاء في مدينة دالاس.

وقال ديوماندي خلال مؤتمر صحفي: "لا أهتم بما يتردد عن مستقبلي، ووكيل أعمالي هو من يتولى هذه الأمور".

وأضاف "لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وتركيزي بالكامل على كأس العالم".

وأوضحت تقارير عديدة أن الإيفواري ديوماندي يرغب بشدة في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

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ووفقا للصحفي فابريس هوكينز، فإن باريس سان جيرمان سيتقدم بعرض رسمي فور إعلان ديوماندي أن أولويته هي الانتقال إلى بطل فرنسا، رغم أن النادي لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع لايبزيج، على عكس ليفربول الذي تحرك بالفعل.

ورغم ارتباط ليفربول بعدة أسماء أخرى في مركز الجناح، مثل سعيد الملا ويانكوبا مينتيه، فإن ديوماندي يظل الخيار الأبرز داخل النادي، بفضل المستويات المميزة التي قدمها.

كما يضع ليفربول الفرنسي برادلي باركولا ضمن خياراته البديلة في حال فشل التعاقد مع ديوماندي، لكن لاعب باريس سان جيرمان يفضل اللعب في الجبهة اليسرى، وهو ما يعني أن النادي الإنجليزي سيظل بحاجة إلى جناح أيمن قادر على سد الفراغ الذي تركه محمد صلاح.

ويملك ريو نجوموها خبرة في اللعب على الطرف الأيمن، لكنه يقدم أفضل مستوياته في الجهة اليسرى، وهو ما يجعل تدعيم هذا المركز أولوية بالنسبة لإدارة ليفربول قبل انطلاق موسم 2026-2027.