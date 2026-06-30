كوكوريا: مورينيو هنأني بعد أول فوز.. وثقوا في إسبانيا

طالب مارك كوكوريا، لاعب منتخب إسبانيا وريال مدريد، جماهير بلاده بالثقة في الفريق، مؤكدًا أن المنتخب قادر على الذهاب بعيدًا في كأس العالم إذا استعاد مستواه المعهود.

مارك كوكوريا النادي : ريال مدريد إسبانيا

وقال كوكوريا في حوار مع صحيفة آس: "من الطبيعي أن تكون هناك شكوك، لأننا نحن من رفع سقف التوقعات بعد العامين الماضيين. ربما لم نقدم نفس انسيابية الأداء التي ظهرنا بها في بطولة أوروبا، لكننا تعلمنا أيضًا كيف نفوز بالمباريات الصعبة."

وأضاف: "أفضل أن نفوز على أوروجواي 1-0 دون تقديم أفضل أداء، على أن نلعب بشكل رائع ثم نخسر. إذا استعدنا إيقاعنا وانسيابية لعبنا، فمن الممكن أن نصبح فريقًا لا يُقهر."

ووجّه رسالة إلى جماهير إسبانيا قائلًا: "كل ما أطلبه هو أن يثقوا بنا. الفريق متحمس للغاية، وسنبذل كل ما لدينا حتى يشعروا بالفخر بنا."

وتحدث كوكوريا عن مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي، مشيرًا إلى أن المدرب منحه الثقة منذ منتخبات الشباب.

وأوضح: "أدين له بالكثير، لأنه ربما لم يكن مدرب آخر ليخاطر بضمي. كان يعلم ما أقدمه داخل الملعب وخارجه، ومنحني الفرصة، وأنا ممتن لهذه الثقة."

كما علق على المواجهة القوية أمام أوروجواي، قائلًا: "أعتقد أن الحكم هو من سمح بخروج المباراة عن السيطرة بعدما ترك اللعب يستمر. لكن الأهم أننا حافظنا على هدوئنا، وعرفنا كيف نقاتل ونحقق الفوز."

وبالحديث عن انتقاله إلى ريال مدريد، قال: "لم أستوعب الأمر بالكامل بعد، لأننا نعيش أجواء كأس العالم. أتطلع للتعرف على زملائي الجدد، وعلى المدينة الرياضية وملعب سانتياجو برنابيو، فهي مرحلة مهمة في مسيرتي."

وكشف عن تفاصيل حديثه مع جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لريال مدريد، قائلاً: "عندما يتصل بك مدرب بحجم مورينيو ويخبرك بأنه يريد العمل معك، فهذا يمنحك ثقة كبيرة. لقد هنأني بعد أول فوز في كأس العالم، وأرسل لي عدة رسائل، وأنا متحمس للعمل معه."

وعن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قال مبتسمًا: "لم أتحدث معه بعد، لكنهم أخبروني ألا أفكر حتى في ارتداء قميص ريال مدريد، لأن الرئيس يريد أن تكون أول صورة لي بالقميص معه."

كما رحب بإمكانية انضمام زميله في منتخب إسبانيا إنزو فرنانديز إلى ريال مدريد، قائلًا: "هنأني على انتقالي، وإذا أراد اتخاذ هذه الخطوة فأهلًا به، لكنني لا أعرف شيئًا."

واختتم كوكوريا تصريحاته بالحديث عن مواجهة لامين يامال مستقبلًا في الكلاسيكو، مؤكدًا: "سأقاتله داخل الملعب، لكن خارج الملعب ستبقى علاقتنا كما هي في المنتخب."