كأس العالم - العيناوي: سنطوي صفحة هولندا ونبدأ التركيز على مواجهة كندا

أوضح نائل العيناوي لاعب المنتخب المغربي أن ثقة اللاعبين في الحارس ياسين بونو لعبت دورا مهما في حسم بطاقة العبور لدور الـ16 من كأس العالم.

وتأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب على هولندا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال العيناوي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "كنا نعلم أن ياسين بونو يتمتع بقدرات كبيرة في ركلات الترجيح، وقد أثبت ذلك في أكثر من مناسبة، لذلك دخلنا هذه المرحلة بثقة، والحمد لله سارت الأمور كما كنا نأمل".

وأضاف "قبل ركلات الترجيح، كان أهم شيء هو الحفاظ على الهدوء والتركيز. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، رغم أنها كانت مغلقة تكتيكيا".

وأردف "شعرنا ببعض الإرهاق في الدقائق الأخيرة، وهو ما جعل نسق اللعب ينخفض قليلاً. لذلك كان من الضروري أن نبقى في كامل تركيزنا، وهو ما ساعدنا على حسم التأهل".

وتابع "سنحتفل لأن الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية لكأس العالم ليس أمراً يحدث كل يوم، ثم سنطوي صفحة هذه المباراة ونبدأ التركيز على مواجهة كندا".

وأتم "نتعامل مع البطولة مباراة بمباراة، فجميع المواجهات تكون أصعب من سابقتها، وسنستمتع بهذا التأهل قبل أن نوجه كامل تركيزنا للمباراة المقبلة".

وأهدر منتخب هولندا ثلاث ركلات ترجيح مقابل ركلتين للمغرب، لكن الركلة الحاسمة التي منحت الأفضلية للمغرب جاءت بعد تصدي ياسين بونو على غرار تصديه أمام نيجيريا.

وتقدم منتخب هولندا أولا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72 لكن خطف عيسى ديوب مدافع المغرب التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 91.

ويتأهل منتخب المغرب لمواجهة كندا في ثمن النهائي مساء السبت المقبل في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأذهل ياسين بونو الجميع خلال ركلات الترجيح بين المغرب ونيجيريا في أمم إفريقيا يناير الماضي.

وتصدى بونو بطريقة مذهلة لركلة ترجيح برونو أونيمايتشي وظن البعض أنها كانت بالصدفة ولم تكن مقصودة من حارس المرمى المغربي.

لكن عاد بونو وبنفس الطريقة تصدى لركلة كريسينسيو سامرفيل لاعب هولندا ليقود بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأثبت بونو أن تصديه أمام نيجيريا لم يكن محض صدفة كما تصور البعض لكنها طريقة جديدة ربما سيتم الاعتماد عليها مستقبلا في التصدي لركلات الترجيح عن طريق "كف بونو".

يغيب منتخب هولندا لأول مرة عن التواجد ضمن أفضل 16 منتخبا في كأس العالم.

فمنذ زيادة عدد الفرق إلى 24 ثم 32 تواجدت الطواحين الهولندية ضمن أفضل 16 منتخبا خلال مشاركاته في كأس العالم.

وصل أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب إلى 100 مباراة دولية بقميص المنتخب والتي شهدت إهداره ركلة ترجيح.

ويفصل حكيمي 15 مباراة ليصبح عميد لاعبي منتخب المغرب وأكثرهم خوضا للمباريات الدولية ويعادل الرقم القياسي لنور الدين نايبت.