كأس العالم - قبل لقاء بلجيكا.. ميندي يعود لمنتخب السنغال بعد رحلة سريعة للسعودية

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 13:48

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

أظهرت فحوص طبية خضع لها السنغالي إدوارد ميندي سلامته من أية إصابة على مستوى الرباط الجانبي للركبة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن ميندي أجرى فحوصًا طبية في عيادة نادي أهلي جدة بمدينة جدة، تحت إشراف الجهاز الطبي، واتضح قدرته على العودة للانضمام لبعثة منتخب بلاده في أمريكا.

وأشار التقرير إلى أن ميندي قرر العودة مساء الإثنين إلى أمريكا، من أجل الانضمام إلى معسكر بلاده، استعدادًا لمواجهة بلجيكا في دور الـ32، الأربعاء، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وتستغرق الرحلة عبر الطائرة من جدة إلى مدينة سياتل الأمريكية نحو 14 ساعة طيران.

وتحوم الشكوك حول قدرة إدوارد ميندي حارس السنغال على المشاركة ضد بلجيكا في دور الـ32 من كأس العالم.

ميندي، الذي وصل إلى مدينة جدة في وقت مبكر الأحد، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع مع مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في أهلي جدة، من أجل الوقوف على النتيجة النهائية.

وشارك ميندي أمام فرنسا، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف.

وفي المواجهة الثانية 3ـ2، وأصيب في ركبته عند الدقيقة 63 من عمر مباراة منتخب بلاده، التي خسرها أمام النرويج، بنتيجة 3ـ2، الثلاثاء الماضي، وحل بديلًا عنه موري دياو.

وغاب ميندي عن لقاء العراق في الجولة الختامية والذي انتهى بفوز أسود التيرانجا 5-0.

وتأهل السنغال إلى دور الـ32 في المونديال، بعد أن احتل المرتبة الثالثة في المجموعة التاسعة، بجمعه ثلاث نقاط، خلف المتصدر المنتخب الفرنسي بتسع نقاط، والثاني النرويج بست نقاط.

وتلعب السنغال أمام بلجيكا في دور الـ32، الأربعاء، في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب لومن فيلد.

بلجيكا السنغال إدوارد ميندي
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