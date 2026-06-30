كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 12:50

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وذلك استعدادا لمواجهة استراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

أضاف إبراهيم حسن أن المنتخب سيتوجه يوم الأربعاء، إلى مدينة دالاس بولاية تكساس استعدادا لخوض المباراة، على أن يخوض مرانه بمدينة سبوكين قبل السفر.

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تابع إبراهيم حسن أن منتخب مصر سيخوض مرانا وحيدا في مدينة دالاس يوم الخميس، قبل خوض المباراة يوم الجمعة.

وشهدت تدريبات الاثنين عودة حسام عبد المجيد الذي شارك وهو يرتدي قناعا على الوجه، بعد إصابته أمام نيوزيلندا والتي أبعدته عن لقاء إيران.

كما شارك حمدي فتحي في جزء من المران، بعدما أبعدته الإصابة عن لقاء إيران أيضا.

بينما خاض محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

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وتعرض الثلاثي للإصابة خلال لقاء إيران، بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

يذكر أن منتخب مصر تأهل لدور الـ32 في مركز الوصافة، خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف.

مصر إبراهيم حسن
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