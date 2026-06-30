إنتر يعلن رحيل رباعي الفريق

أعلن نادي إنتر رحيل رباعي الفريق يان سومار وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وستيفن دي فري.

ورحل الرباعي عن الفريق بنهاية تعاقده الذي ينتهي اليوم الثلاثاء 30 يونيو.

يان سومر صاحب الـ 37 عاما انضم لإنتر في 2023 قادما من بايرن ميونيخ.

ولعب سومر 139 مباراة بقميص إنتر وحافظ على نظافة شباكه في 66 مباراة.

وتوج سومر بلقب الدوري الإيطالي مرتين برفقة إنتر وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة لكل منهما.

أما أتشيربي صاحب الـ 38 عاما انضم لإنتر في 2023 أيضا قادما من لاتسيو.

وشارك أتشيربي في 148 مباراة بقميص إنتر وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة مثلهم.

كما توج أتشيربي بنفس ألقاب سومر مع الفريق.

دارميان صاحب الـ 36 عاما انضم لإنتر في 2021 قادما من بارما.

ولعب دارميان في 218 مباراة بقميص إنتر وسجل 13 هدفا وصنع 13 آخرين.

وتمكن الظهير الإيطالي من التتويج بالدوري وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي 3 مرات لكل منهما بقميص إنتر.

دي فري يبلغ من العمر 34 عاما وانضم لإنتر في 2018 قادما من لاتسيو.

وشارك المدافع الهولندي في 296 مباراة بقميص إنتر وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 8.

وتوج دي فري بنفس عدد ألقاب دارميان مع إنتر.

وتوج إنتر بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي

وكان إنتر قد أعلن التعاقد مع ألكسندر ستانكوفيتش فقط حنى الآن خلال فترة الانتقالات الحالية، كما مدد عقده مدربه كريستيان كيفو.