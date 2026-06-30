كأس العالم - مدافع هولندا: حلمنا باللقب تبدد.. والحظ لم يكن بجانبنا أمام المغرب

عبر يان بول فان هيكه مدافع هولندا عن حزنه العميق لخسارة فرصة تحقيق لقب كأس العالم، بعدما ودع فريقه البطولة من دور الـ32 على يد المغرب.

وتأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب على هولندا بركلات الترجيح، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم المغرب ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وقال فان هيكه في تصريحات لموقع فيفا: "أشعر بحزن عميق بعد هذا الخروج. أنا خائب الأمل تمامًا لأننا لم نتأهل إلى الدور التالي، كان حلمنا هو الفوز بلقب كأس العالم، لذلك الأمر مؤلم جدًا الآن بعد ضياع هذا الحُلم".

وأضاف مدافع برايتون "أعتقد أننا قدمنا شوطًا أول جيدًا، وصنعنا بعض الفرص الجيدة. أما في الشوط الثاني، فربما تراجعنا إلى الخلف أكثر من اللازم. لكنني لا أعتقد أن المغرب صنع الكثير من الفرص. هم استحوذوا على الكرة أكثر منا، هذا كل ما في الأمر".

وتابع "نفدت طاقتنا قرب نهاية المباراة، لذلك حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة في سبيل صنع فرصة على المرمى. لا ننسى أننا سجلنا هدف التقدم، ومن الصعب جدًا أن تستقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ثم يصبح الأمر أكثر قسوة عندما تخسر بركلات الترجيح".

وأتم "لا أعتقد أن هناك ما يُقال حول ركلات الترجيح، هي جزء من كرة القدم، لم يكن التوفيق إلى جانبنا. أعتقد أن الأمر يتعلق بالحظ إلى حدٍ ما".

وأهدر منتخب هولندا ثلاث ركلات ترجيح مقابل ركلتين للمغرب، لكن الركلة الحاسمة التي منحت الأفضلية للمغرب جاءت بعد تصدي ياسين بونو على غرار تصديه أمام نيجيريا.

وتقدم منتخب هولندا أولا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72 لكن خطف عيسى ديوب مدافع المغرب التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 91.

ويتأهل منتخب المغرب لمواجهة كندا في ثمن النهائي مساء السبت المقبل في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأذهل ياسين بونو الجميع خلال ركلات الترجيح بين المغرب ونيجيريا في أمم إفريقيا يناير الماضي.

وتصدى بونو بطريقة مذهلة لركلة ترجيح برونو أونيمايتشي وظن البعض أنها كانت بالصدفة ولم تكن مقصودة من حارس المرمى المغربي.

لكن عاد بونو وبنفس الطريقة تصدى لركلة كريسينسيو سامرفيل لاعب هولندا ليقود بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأثبت بونو أن تصديه أمام نيجيريا لم يكن محض صدفة كما تصور البعض لكنها طريقة جديدة ربما سيتم الاعتماد عليها مستقبلا في التصدي لركلات الترجيح عن طريق "كف بونو".

يغيب منتخب هولندا لأول مرة عن التواجد ضمن أفضل 16 منتخبا في كأس العالم.

فمنذ زيادة عدد الفرق إلى 24 ثم 32 تواجدت الطواحين الهولندية ضمن أفضل 16 منتخبا خلال مشاركاته في كأس العالم.

وصل أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب إلى 100 مباراة دولية بقميص المنتخب والتي شهدت إهداره ركلة ترجيح.

ويفصل حكيمي 15 مباراة ليصبح عميد لاعبي منتخب المغرب وأكثرهم خوضا للمباريات الدولية ويعادل الرقم القياسي لنور الدين نايبت.