كأس العالم - طائرة منتخب السعودية تعود بـ8 لاعبين فقط من أصل 29

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 11:34

كتب : FilGoal

السعودية ضد كاب فيردي

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأراضي الأمريكية فجر الثلاثاء متجهة إلى الرياض، وعلى متن الطائرة نحو 8 لاعبين فقط، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وودع الأخضر كأس العالم 2026 متذيلا ترتيب المجموعة الثامنة.

وأوضح التقرير أن معظم اللاعبين غادروا الولايات المتحدة الأمريكية، فيما بقي عدد قليل منهم يقارب الثمانية من أصل 29، بينهم 3 خارج القائمة المونديالية، وبقي برفقتهم أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للمنتخب.

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وأضاف التقرير أنه سيعود ما تبقّى من البعثة على متن طائرة خاصة مستأجرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخليجية.

وذلك بعد تعذر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والخطوط السعودية بشأن رعاية الرحلة، ما دفعه إلى طرح مناقصة تنافست عليها عدة شركات، قبل أن ترسو على الناقل الفائز بالعقد.

واكتفى المنتخب الحصول على نقطتين في مجموعته التي شهدت تعادله أولًا مع أوروجواي 1ـ1، ثم خسارته 0ـ4 أمام إسبانيا، قبل الختام بمباراة سلبية أمام كاب فيردي.

وبعد التعادل السلبي مع كاب فيردي فجر السبت الماضي، كان يفترض مغادرة البعثة عائدة إلى الرياض، لكن الرحلة تأجلت بسبب عدم وصول الطائرة المخصصة لنقلها.

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