كأس العالم - حكيمي: أثبتنا أن ما حدث في مونديال 2022 لم يكن صدفة

يرى أشرف حكيمي قائد المغرب أن منتخب بلاده يؤكد في نسخة 2026 من كأس العالم أن ما حدث في مونديال 2022 لم يكن صدفة.

وتأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب على هولندا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال حكيمي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "كانت مباراة صعبة، وندرك جيدا قوة الخصم الذي واجهناه. كنا في قمة التركيز حتى النهاية، ونحن فخورون بهذا الفوز".

وأضاف "الكثيرون كانوا يعتقدون أن ما حققناه في مونديال 2022 مجرد صدفة، لكننا واصلنا العمل وأثبتنا أن ذلك لم يكن صدفة. العمل يؤتي ثماره".

واحتل المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر.

وأتم حكيمي "سنواصل الحفاظ على التواضع والتركيز، وسنذهب إلى أبعد نقطة ممكنة إن شاء الله".

وأهدر منتخب هولندا ثلاث ركلات ترجيح مقابل ركلتين للمغرب، لكن الركلة الحاسمة التي منحت الأفضلية للمغرب جاءت بعد تصدي ياسين بونو على غرار تصديه أمام نيجيريا.

وتقدم منتخب هولندا أولا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72 لكن خطف عيسى ديوب مدافع المغرب التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 91.

ويتأهل منتخب المغرب لمواجهة كندا في ثمن النهائي مساء السبت المقبل في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأذهل ياسين بونو الجميع خلال ركلات الترجيح بين المغرب ونيجيريا في أمم إفريقيا يناير الماضي.

وتصدى بونو بطريقة مذهلة لركلة ترجيح برونو أونيمايتشي وظن البعض أنها كانت بالصدفة ولم تكن مقصودة من حارس المرمى المغربي.

لكن عاد بونو وبنفس الطريقة تصدى لركلة كريسينسيو سامرفيل لاعب هولندا ليقود بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأثبت بونو أن تصديه أمام نيجيريا لم يكن محض صدفة كما تصور البعض لكنها طريقة جديدة ربما سيتم الاعتماد عليها مستقبلا في التصدي لركلات الترجيح عن طريق "كف بونو".

يغيب منتخب هولندا لأول مرة عن التواجد ضمن أفضل 16 منتخبا في كأس العالم.

فمنذ زيادة عدد الفرق إلى 24 ثم 32 تواجدت الطواحين الهولندية ضمن أفضل 16 منتخبا خلال مشاركاته في كأس العالم.

وصل أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب إلى 100 مباراة دولية بقميص المنتخب والتي شهدت إهداره ركلة ترجيح.

ويفصل حكيمي 15 مباراة ليصبح عميد لاعبي منتخب المغرب وأكثرهم خوضا للمباريات الدولية ويعادل الرقم القياسي لنور الدين نايبت.