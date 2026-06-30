كأس العالم - بعد الخروج من دور الـ32.. ناجلزمان: لن أستقيل

يرفض يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا الاستقالة من منصبه، بعد توديع كأس العالم من دور الـ32.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "لن أستقيل. إذا أراد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن أبقى حتى عام 2028، فسأبقى".

وأضاف "أما إذا لم يرغبوا بذلك، فسأغادر وأترك المشروع".

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وذلك بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.