مواعيد مباريات الثلاثاء 30 يونيو - فرنسا ضد السويد.. والنرويج تواجه كوت ديفوار
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 10:27
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الثلاثاء 30 يونيو والقنوات الناقلة.
كأس العالم
كوت ديفوار × النرويج.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
فرنسا × السويد.. 12:00 صباح - بي إن سبورتس ماكس 2.
المكسيك × الإكوادور.. 4:00 صباحا - بي إن سبورتس ماكس 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
نرشح لكم
كأس العالم - ديوب: نلعب بشكل جماعي.. والجائزة الفردية لا تتعلق بمجهودي كأس العالم - وزير الأمن الداخلي الأمريكي: رقصت واحتفلت بخروج إيران رود خوليت: تعلمت الكثير عن الهوية الإسلامية بعد الأفكار المسبقة من الإعلام الأوروبي كأس العالم - مزراوي: هولندا من أفضل المنافسين الذين يمكن مواجهتهم كأس العالم - اقتنص هدف التعادل.. ديوب رجل مباراة المغرب ضد هولندا كأس العالم - كومان: كانت مباراة بين منتخبين كبيرين.. والركلة الثانية كانت صادمة كأس العالم - كلوب: هدف ألمانيا الملغي مثل 60% من أهداف أرسنال التي توجته باللقب كأس العالم - رابيو: لن نقع في فخ التهاون.. ودرس سويسرا لا يزال في أذهاننا