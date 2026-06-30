مواعيد مباريات الثلاثاء 30 يونيو - فرنسا ضد السويد.. والنرويج تواجه كوت ديفوار

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 10:27

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - فرنسا أمام النرويج

تستأنف اليوم مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الثلاثاء 30 يونيو والقنوات الناقلة.

كأس العالم

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كوت ديفوار × النرويج.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

فرنسا × السويد.. 12:00 صباح - بي إن سبورتس ماكس 2.

المكسيك × الإكوادور.. 4:00 صباحا - بي إن سبورتس ماكس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كوت ديفوار فرنسا السويد النرويج كأس العالم 2026
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