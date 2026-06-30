كأس العالم - ديوب: نلعب بشكل جماعي.. والجائزة الفردية لا تتعلق بمجهودي

كشف عيسى ديوب مدافع فولام ومنتخب المغرب عن تركيز الفريق على الأداء الجماعي.

عيسى ديوب النادي : فولام المغرب

وتأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب على هولندا بركلات الترجيح، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم المغرب ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وقال عيسى ديوب عبر شبكة DAZN: "ما حدث اليوم أمام هولندا مجرد أداء جماعي للفريق بأكمله، والجميع يؤدي عمله بشكل جيد، ونفذنا الخطة جيدا وحققنا الفوز".

وكشف "بالنسبة لي أنا منهك تماما وكل ما أريده هو التعافي في أسرع وقت".

وبسؤاله عن التتويج بجائزة رجل المباراة أجاب "كما قلت من قبل، نحن بلد مسلم وشعب مسلم لذا الأمر لا يتعلق بالفرد أو الأشخاص لكن الأمر يتعلق بالله فقط، ونحن فقط نشكر الله على ذلك".

وأهدر منتخب هولندا ثلاث ركلات ترجيح مقابل ركلتين للمغرب، لكن الركلة الحاسمة التي منحت الأفضلية للمغرب جاءت بعد تصدي ياسين بونو على غرار تصديه أمام نيجيريا.

وتقدم منتخب هولندا أولا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72 لكن خطف عيسى ديوب مدافع المغرب التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 91.

ويتأهل منتخب المغرب لمواجهة كندا في ثمن النهائي مساء السبت المقبل في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأذهل ياسين بونو الجميع خلال ركلات الترجيح بين المغرب ونيجيريا في أمم إفريقيا يناير الماضي.

وتصدى بونو بطريقة مذهلة لركلة ترجيح برونو أونيمايتشي وظن البعض أنها كانت بالصدفة ولم تكن مقصودة من حارس المرمى المغربي.

لكن عاد بونو وبنفس الطريقة تصدى لركلة كريسينسيو سامرفيل لاعب هولندا ليقود بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأثبت بونو أن تصديه أمام نيجيريا لم يكن محض صدفة كما تصور البعض لكنها طريقة جديدة ربما سيتم الاعتماد عليها مستقبلا في التصدي لركلات الترجيح عن طريق "كف بونو".

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يغيب منتخب هولندا لأول مرة عن التواجد ضمن أفضل 16 منتخبا في كأس العالم.

فمنذ زيادة عدد الفرق إلى 24 ثم 32 تواجدت الطواحين الهولندية ضمن أفضل 16 منتخبا خلال مشاركاته في كأس العالم.

وصل أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب إلى 100 مباراة دولية بقميص المنتخب والتي شهدت إهداره ركلة ترجيح.

ويفصل حكيمي 15 مباراة ليصبح عميد لاعبي منتخب المغرب وأكثرهم خوضا للمباريات الدولية ويعادل الرقم القياسي لنور الدين نايبت.