كأس العالم - وزير الأمن الداخلي الأمريكي: رقصت واحتفلت بخروج إيران

أعرب ماركواين مولين وزير الأمن الداخلي الأمريكي عن سعادته بخروج منتخب إيران من كأس العالم، مؤكدا أنه احتفل بذلك.

وودع منتخب إيران البطولة بعد التعادل في جميع مباريات دور المجموعات، وآخرها التعادل 1-1 أمام مصر، مع إلغاء هدف قاتل بداعي التسلل.

وقال مولين خلال تصريحات عبر قناة فوكس نيوز: "أنا سعيد لأنهم انتهوا، ولن يعودوا مجددا".

وأضاف "كنت سعيدا للغاية عندما غادروا الأراضي الأمريكية، وربما غنيت ورقصت احتفالا بذلك".

واختتم تصريحاته "التعامل مع بعثة إيران كان الأصعب مقارنة بباقي المنتخبات المشاركة".

وفي المقابل، رفض الاتحاد الإيراني لكرة القدم تلك التصريحات.

وأكد في بيان عبر شبكة ذا أثليتك "هذه التصريحات تعكس عدم احترام القوانين الدولية أو مسؤوليات استضافة حدث عالمي".

وأضاف "الاحتفال بخروج منتخب من البطولة يعكس تصرفا غير احترافي".

وكانت بعثة إيران قد اشتكت من سوء المعاملة منذ بداية البطولة، إذ تم تغيير مقر إقامتهم، إلى جانب قيود على التنقل وتأخر الحصول على التأشيرات.

كما غادرت البعثة الأراضي الأمريكية عقب كل مباراة، وهو ما أثار استياء المسؤولين.

من جانبه، نفى مولين وجود أي مخالفات، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة كانت ضمن الترتيبات الأمنية.

وأشار إلى أن عددا من أفراد بعثة إيران لم يحصلوا على تأشيرات، بسبب مخاوف أمنية.

وتستمر الأزمة بين الطرفين في ظل تبادل الاتهامات، على خلفية مشاركة إيران في البطولة.