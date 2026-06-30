كأس العالم - كلوب: هدف ألمانيا الملغي مثل 60% من أهداف أرسنال التي توجته باللقب

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق عن اندهاشه من إلغاء حكم مواجهة ألمانيا وباراجواي، هدف جوناثان تاه في الشوط الإضافي.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال يورجن كلوب عبر قناة MagentaTV الألمانية: "إذا هدف ألمانيا غير المحتسب، غير صحيح بالفعل فلن يكون أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي".

وتابع "أرسنال يسجل بنفس هذه الطريقة وسجلوا 60% من أهدافهم بهذه الطريقة، وكان من المفترض احتساب الهدف".

واختتم كلوب تصريحاته "كان قرار قاس للغاية، الاحتكاك بسيط ولا يستحق إلغاء الهدف".

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.