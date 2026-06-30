كأس العالم - مدرب النرويج يعلن غياب مدافعه أمام كوت ديفوار

أعلن ستاله سولباكن مدرب منتخب النرويج غياب يوليان ريرسون عن مواجهة كوت ديفوار في دور الـ32 من كأس العالم بسبب الإصابة.

جوليان ريرسون النادي : بوروسيا دورتموند النرويج

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة كوت ديفوار يوم الثلاثاء على ملعب دالاس.

وتعرض ريرسون ظهير أيمن دورتموند لإصابة في الفخذ خلال الفوز على السنغال بنتيجة 3-2 في دور المجموعات، ولم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب.

وقال سولباكن في المؤتمر الصحفي: "نفتقد خدمات ريرسون أمام كوت ديفوار لعدم تعافيه من الإصابة".

وتابع"علينا مجاراة القوة البدنية لكوت ديفوار، هم أقوى فريق في البطولة من هذه الناحية".

وأضاف "إذا تمكنا من ذلك مع الحفاظ على أسلوبنا دفاعيا وهجوميا، ستكون لدينا فرصة".

وواصل "أتوقع مباراة متكافئة وحاسمة، وقد تحسم بتفاصيل صغيرة أو لحظة حظ".

وكان منتخب النرويج قد فاز في أول مباراتين، قبل أن يخسر أمام فرنسا 4-1 بعد إجراء عدد كبير من التغييرات لإراحة اللاعبين.

وأوضح المدرب: "نحتاج للعودة إلى مستوانا في المباريات الأولى".

وأضاف "يجب أن نرفع مستوانا، نحن مستعدون بشكل جيد ولا نملك أعذارا".

وأكمل "اللاعبون في حالة بدنية وذهنية جيدة، والأجواء داخل الفريق إيجابية".

وأشاد بإيرلينج هالاند قائلا: "قائد داخل الملعب، يمتلك حسا تهديفيا مميزا".

واختتم تصريحاته "يجمع بين القوة والسرعة والعمل الجماعي، وهو من أفضل اللاعبين في العالم".

ويلعب منتخب كوت ديفوار أمام النرويج في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 32.

ويصعد المتأهل لمواجهة البرازيل في ثمن النهائي.