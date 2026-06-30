كأس العالم - مادويكي: التفاصيل الصغير تحسم الأدوار الإقصائية.. ومستعد لركلات الترجيح

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 08:03

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - إنجلترا

كشف نوني مادويكي لاعب منتخب إنجلترا جاهزيته لتحمل مسؤولية تنفيذ ركلات الترجيح، قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء في أتلانتا.

وقال مادويكي في تصريحات صحفية: "نتعامل مع ركلات الترجيح بجدية كبيرة، مثل كل عناصر اللعب".

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وأضاف "في الأدوار الإقصائية تصبح التفاصيل الصغيرة حاسمة، ونريد أن نكون في أفضل مستوى".

وشدد "أنا مستعد دائما لتنفيذ ركلة جزاء، لكن القرار في النهاية يعود للمدرب".

وقدم مادويكي ظهوره الأول في كأس العالم خلال الفوز على كرواتيا بنتيجة 4-2، وساهم في الحصول على ركلة جزاء سجلها هاري كين.

وأوضح "تنفيذ ركلات الترجيح يعتمد بشكل كبير على الجانب الذهني، إلى جانب طريقة التسديد".

وواصل "الثقة عامل مهم، ويجب أن تمتلك إيمانا كبيرا بقدراتك".

وأشار إلى صعوبة مواجهة المنتخبات التي تعتمد على الدفاع قائلا: "الأمر ليس سهلا عندما يدافع المنافس بعدد كبير من اللاعبين".

وشدد "علينا تحسين أدائنا مقارنة بمواجهة غانا".

واختتم تصريحاته "المنافسة بيني وبين بوكايو ساكا لمصلحة المنتخب، وفي النهاية نرغب في الأفضل لبعضنا البعض، لأن ذلك يمنح إنجلترا فرصة أكبر للفوز".

ويلعب منتخب إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية في السابعة من مساء الأربعاء.

ويواجه منتخب إنجلترا بعد ذلك حال تأهله الفائز من المكسيك ضد الإكوادور.

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