كأس العالم - تحديد أول مواجهة في ثمن النهائي

تحددت أول مواجهة في ثمن نهائي منافسات كأس العالم بعد لعب 4 مباريات في دور الـ 32.

واختتمت منافسات اليوم الثاني بفوز المغرب على هولندا بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهة المغرب ضد هولندا، قبل أن يتفوق أسود أطلس في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وتأهل حتى الآن منتخبات المغرب وكندا وباراجواي والبرازيل.

وتقام أول مباراة في ثمن النهائي يوم السبت في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ويلعب منتخب المغرب أمام كندا على استاد NRG بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ويحسم التأهل في ثالث أيام دور الـ 32 ثلاث منتخبات جدد.

وتختتم منافسات دور الـ 32 فجر السبت المقبل بمواجهة كولومبيا ضد غانا.

بينما تختتم مباريات ثمن النهائي مساء يوم الثلاثاء المقبل.