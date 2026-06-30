كأس العالم - جوستافو جوميز: شعورنا لا يمكن وصفه.. وقوتنا في تماسكنا

يرى جوستافو جوميز لاعب منتخب باراجواي أن تماسك الفريق كوحدة واحدة سر قوتهم والتأهل لثمن نهائي كأس العالم.

جوستافو جوميز النادي : بالميراس باراجواي

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال جوستافو جوميز عبر موقع فيفا: "أعتقد أن شعورنا اليوم يصعب وصفه، أنا فخور بزملائي في الفريق".

وتابع "قلت عقب نهاية دور المجموعات أننا نستحق مباراة أخرى وتخطيهذا الدور".

وشدد "أكثر ما يثير إعجابي هو تماسكنا، لدينا قوة هائلة لمواجهة أي موقف".

واختتم جوميز تصريحاته "كانت ألمانيا تدرك حاجتهم لبذل جهد كبير جدا إذا أرادوا هزيمتنا".

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.