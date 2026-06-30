كأس العالم - بعد إقصاء ألمانيا.. رئيس باراجواي يعلن الثلاثاء عطلة رسمية في البلاد

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 04:50

كتب : FilGoal

باراجواي - ألمانيا - هدف إنسيسو

أصدر سنتياجو بينا رئيس باراجواي عطلة رسمية اليوم الثلاثاء في البلاد بعد التأهل لثمن نهائي كأس العالم.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكشف سنتياجو بينا رئيس باراجواي عبر حساباته الرسمية عن منح الشعب عطلة رسمية الثلاثاء احتفالا بالتأهل.

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وكتب بينا عبر حسابه الرسمي "باراجواي لا تستلم أبدا، الثلاثاء عطلة رسمية".

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.

كأس العالم باراجواي
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