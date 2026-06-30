كأس العالم - ناجلسمان: نشعر بالإحباط.. وكان علينا إنهاء مواجهة باراجواي قبل ركلات الترجيح

أعرب يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا عن الشعور بالإحباط بعد الخسارة من باراجواي في كأس العالم.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال ناجلسمان عبر موقع فيفا: "هناك شعور حقيقي بالإحباط في غرفة الملابس، للأسف هكذا تسير الأمور في كرة القدم أحيانا".

وأضاف "بعض الفرق تستطيع الفوز بوسائل بسيطة، عليم أن تدافع ضد هذه الوسائل، استغرقنا وقتا طويلا جدا لإجبار الخصم على الركض وراء مجريات اللعب".

واختتم تصريحاته "كان بإمكاننا إرسال الكرات إلى منطقة الجزاء بشكل متكرر، لكن كان علينا حسم المباراة قبل ركلات الترجيح وبناء هجماتنا كان بطيئا للغاية".

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.