كأس العالم - هافرتز: أنا عاجز عن الكلام.. وهناك شيء مفقود في منتخب ألمانيا

أعرب كاي هافرتز مهاجم منتخب ألمانيا عن إحباطه الشديد بعد الخروج من دور الـ 32 في كأس العالم.

كاي هافيرتز النادي : أرسنال ألمانيا

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال كاي هافرتز عبر موقع فيفا: "أنا عاجز عن الكلام، هذه مشاركتي الثانية في كأس العالم، وفي المرتين لم نحقق أي نتيجة".

وتابع "كل ما يمكنني فعله هو الاعتذار، أعتقد أننا لم نلعب كرة قدم سيئة في البطولات الماضية، لكن هناك شيء مفقود دائما، وتكرر الأمر اليوم".

واختتم تصريحاته "علينا مراجعة أنفسنا بجدية، وخاصة اللاعبين ولن أتطرق إلى المدرب في هذا الأمر".

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.