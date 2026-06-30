مباشر كأس العالم - هولندا (1)-(1) المغرب.. إلى شوطين إضافيين
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 03:57
كتب : FilGoal
يلعب منتخب المغرب أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.
ويصعد المتأهل من تلك المباراة لملاقاة كندا في ثمن النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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إلى شوطين إضافيين
ق91 جوووووووووووول عيسى ديوب يتعادل
ق72 جووووووول جاكبو
ق52 العارضة تمنع الأول لحكيمي
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق51 إسماعيل صيباري يهدر هدفا أمام المرمى الخالي
ق44 تسديدة قوية من فان دي فين لكن بونو يتألق ويحولها لركنية
ق21 تسديدة قوية من حكيمي وتصدي جديد من فيربروجن
ق 20 تألق فيربروجن ويمنع رأسية نائل العيناوي
انطلاق المباراة
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