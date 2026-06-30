انتهت كأس العالم - هولندا (1) 2-3 (1) المغرب.. أسود أطلس لثمن النهائي

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 03:57

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - إسماعيل صيباري - هولندا ضد المغرب

يلعب منتخب المغرب أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ويصعد المتأهل من تلك المباراة لملاقاة كندا في ثمن النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت بتأهل المغرب إلى ثمن النهائي

الركلة الخامسة: سامرفيل يهدر بعد تصدي بونو - صيباري يحسم التأهل للمغرب

الركلة الرابعة: تيمبر يهدر بغرابة - حكيمي يهدر في القائم

الركلة الثالثة: فيجورست يسجل - شمس الدين الطالبي يسجل

الركلة الثانية: كلويفرت يهدر في القائم الأيمن لبونو - سفيان رحيمي يسجل

الركلة الأولى: تيون كومبينيرس يسجل - نائل العيناوي يهدر في العارضة

إلى ركلات الترجيح

الشوط الإضافي الثاني

ق97 مهارة رائعة من سفيان رحيمي لكن إنقاذ خرافي من فيربروجن

الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين

ق91 جوووووووووووول عيسى ديوب يتعادل

ق72 جووووووول جاكبو

ق52 العارضة تمنع الأول لحكيمي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51 إسماعيل صيباري يهدر هدفا أمام المرمى الخالي

ق44 تسديدة قوية من فان دي فين لكن بونو يتألق ويحولها لركنية

ق21 تسديدة قوية من حكيمي وتصدي جديد من فيربروجن

ق 20 تألق فيربروجن ويمنع رأسية نائل العيناوي

انطلاق المباراة

المغرب كأس العالم هولندا
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