مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) المغرب.. بونو يتألق
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 03:57
كتب : FilGoal
يلعب منتخب المغرب أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.
ويصعد المتأهل من تلك المباراة لملاقاة كندا في ثمن النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق44 تسديدة قوية من فان دي فين لكن بونو يتألق ويحولها لركنية
ق21 تسديدة قوية من حكيمي وتصدي جديد من فيربروجن
ق 20 تألق فيربروجن ويمنع رأسية نائل العيناوي
انطلاق المباراة
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