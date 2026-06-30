مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) المغرب.. فيربروجن يمنع الأول
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 03:57
كتب : FilGoal
يلعب منتخب المغرب أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.
ويصعد المتأهل من تلك المباراة لملاقاة كندا في ثمن النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق21 تسديدة قوية من حكيمي وتصدي جديد من فيربروجن
ق 20 تألق فيربروجن ويمنع رأسية نائل العيناوي
انطلاق المباراة
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