مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) المغرب.. فيربروجن يمنع الأول

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 03:57

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

يلعب منتخب المغرب أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ويصعد المتأهل من تلك المباراة لملاقاة كندا في ثمن النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق21 تسديدة قوية من حكيمي وتصدي جديد من فيربروجن

ق 20 تألق فيربروجن ويمنع رأسية نائل العيناوي

انطلاق المباراة

كأس العالم هولندا المغرب
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