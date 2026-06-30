كأس العالم - تصدى لركلتي ترجيح.. أورلاندو جيل رجل مباراة باراجواي ضد ألمانيا

توج أورلاندو جيل حارس مرمى منتخب باراجواي بجائزة رجل مباراة مواجهة فريقه أمام ألمانيا.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتصدى جيل لركلتي ترجيح بالإضافة لركلة ثالثة مهدرة تم تسديدها خارج المرمى.

ولم يكتف أورلاندو جيل بتألقه في ركلات الترجيح لكنه تصدى أيضا لست تسديدات للمنتخب الألماني خلال المباراة.

وقاد أورلاندو جيل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.