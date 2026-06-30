كأس العالم - تصدى لركلتي ترجيح.. أورلاندو جيل رجل مباراة باراجواي ضد ألمانيا

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 03:39

كتب : FilGoal

أورلاندو جيل - حارس مرمى باراجواي

توج أورلاندو جيل حارس مرمى منتخب باراجواي بجائزة رجل مباراة مواجهة فريقه أمام ألمانيا.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتصدى جيل لركلتي ترجيح بالإضافة لركلة ثالثة مهدرة تم تسديدها خارج المرمى.

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم – أونداف يقود هجوم ألمانيا.. وألميرون أساسي مع باراجواي كأس العالم - أيدن أونيل رجل مباراة أستراليا ضد باراجواي تشكيل كأس العالم - أفالوس يبدأ أساسيا في باراجواي.. وعودة إيرانكوندا لقيادة أستراليا كأس العالم - باراجواي تستشهد بطرد ألميرون وتطالب فيفا بتوضيح موقف بيلينجهام

ولم يكتف أورلاندو جيل بتألقه في ركلات الترجيح لكنه تصدى أيضا لست تسديدات للمنتخب الألماني خلال المباراة.

وقاد أورلاندو جيل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.

كأس العالم باراجواي أورلاندو جيل
نرشح لكم
كأس العالم - جوستافو جوميز: شعورنا لا يمكن وصفه.. وقوتنا في تماسكنا كأس العالم - بعد إقصاء ألمانيا.. رئيس باراجواي يمنح الثلاثاء عطلة رسمية في البلاد كأس العالم - ناجلسمان: نشعر بالإحباط.. وكان علينا إنهاء مواجهة باراجواي قبل ركلات الترجيح كأس العالم - هافرتز: أنا عاجز عن الكلام.. وهناك شيء مفقود في منتخب ألمانيا مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) المغرب.. صيباري يهدر أورلاندو جيل بطل باراجواي.. من بيع ممتلكاته لإنقاذ أسرته إلى كتابة التاريخ كأس العالم - ديوماندي: لا أرى مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات مستقبلي لا تشغلني تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا
أخر الأخبار
كأس العالم - جوستافو جوميز: شعورنا لا يمكن وصفه.. وقوتنا في تماسكنا 32 ثاتيه | في المونديال
كأس العالم - بعد إقصاء ألمانيا.. رئيس باراجواي يمنح الثلاثاء عطلة رسمية في البلاد 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ناجلسمان: نشعر بالإحباط.. وكان علينا إنهاء مواجهة باراجواي قبل ركلات الترجيح 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - هافرتز: أنا عاجز عن الكلام.. وهناك شيء مفقود في منتخب ألمانيا 22 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) المغرب.. صيباري يهدر 58 دقيقة | في المونديال
أورلاندو جيل بطل باراجواي.. من بيع ممتلكاته لإنقاذ أسرته إلى كتابة التاريخ ساعة | في المونديال
كأس العالم - تصدى لركلتي ترجيح.. أورلاندو جيل رجل مباراة باراجواي ضد ألمانيا ساعة | في المونديال
كأس العالم - ديوماندي: لا أرى مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات مستقبلي لا تشغلني ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532171/كأس-العالم-تصدى-لركلتي-ترجيح-أورلاندو-جيل-رجل-مباراة-باراجواي-ضد-ألمانيا