كأس العالم - ديوماندي: لا أرى مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات مستقبلي لا تشغلني

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 03:19

كتب : FilGoal

يان ديوماندي - كوت ديفوار

شدد يان ديوماندي لاعب منتخب كوت ديفوار أن الأنباء المتداولة حول مستقبله لا تؤثر على تركيزه قبل مواجهة النرويج في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة النرويج يوم الثلاثاء في مدينة دالاس.

وقال ديوماندي خلال مؤتمر صحفي: "لا أهتم بما يتردد عن مستقبلي، ووكيل أعمالي هو من يتولى هذه الأمور".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - سجل ثنائية.. بيبي رجل مباراة كوت ديفوار وكوراساو التشكيل - دياموندي يقود هجوم كوت ديفوار.. وكوراساو بدون تغييرات كأس العالم - ناجلسمان: فزنا بجدارة على كوت ديفوار.. وأونداف قادر على المشاركة فورا كأس العالم - مساهمة كل 11 دقيقة.. أونداف رجل مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار

وأضاف "لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وتركيزي بالكامل على كأس العالم".

وارتبط اسم صاحب الـ19 عاما بالانتقال إلى باريس سان جيرمان قادما من لايبزيج خلال الفترة الأخيرة.

وواصل "المشاركة في كأس العالم فرصة كبيرة، وأريد الاستمتاع بها وتقديم أفضل ما لدي".

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ32 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف ألمانيا.

ومن جانبه، أكد إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار غياب ويلفريد سينجو بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، بينما أصبح إيفان نديكا جاهزا للمشاركة بعد غيابه في دور المجموعات.

وحذر فاي من قوة منتخب النرويج قائلا: "فريق منظم ويملك لاعبين مميزين، ويلعب بشكل جماعي قوي".

وأشاد بإيرلينج هالاند قائلا: "لا يحتاج للحديث عنه، لاعب مميز ويصنع الفارق في أي وقت".

واختتم فاي تصريحاته "علينا تقديم مباراة قوية بدنيا ومحاولة فرض أسلوبنا من أجل تحقيق الفوز".

ويلعب منتخب كوت ديفوار أمام النرويج مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 32.

ويصعد المتأهل من تلك المباراة لمواجهة البرازيل في ثمن النهائي.

كأس العالم كوت ديفوار ديوماندي
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) المغرب.. انطلاق المباراة أورلاندو جيل بطل باراجواي.. من بيع ممتلكاته لإنقاذ أسرته إلى كتابة التاريخ كأس العالم - تصدى لركلتي ترجيح.. أورلاندو جيل رجل مباراة باراجواي ضد ألمانيا تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا مع السامبا والتانجو كأس العالم - لوكاكو: لم أتوقع التواجد في كأس العالم وأقبل دور البديل كأس العالم - سوزوكي: لم أقم بالتصديات اللازمة ضد البرازيل.. وما زلت بحاجة للتطور كأس العالم - أنشيلوتي: اليابان ليس خصما سهلا.. ولهذا السبب لم يشارك نيمار
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) المغرب.. انطلاق المباراة 21 دقيقة | في المونديال
أورلاندو جيل بطل باراجواي.. من بيع ممتلكاته لإنقاذ أسرته إلى كتابة التاريخ 26 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تصدى لركلتي ترجيح.. أورلاندو جيل رجل مباراة باراجواي ضد ألمانيا 39 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ديوماندي: لا أرى مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات مستقبلي لا تشغلني 59 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا ساعة | في المونديال
مع السامبا والتانجو ساعة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: لم أتوقع التواجد في كأس العالم وأقبل دور البديل ساعة | في المونديال
تقرير: تروا يتقدم بعرض أولي لضم شوبير.. والأهلي يحدد سعر البيع 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532170/كأس-العالم-ديوماندي-لا-أرى-مواقع-التواصل-الاجتماعي-وشائعات-مستقبلي-لا-تشغلني