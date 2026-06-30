كأس العالم - ديوماندي: لا أرى مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات مستقبلي لا تشغلني

شدد يان ديوماندي لاعب منتخب كوت ديفوار أن الأنباء المتداولة حول مستقبله لا تؤثر على تركيزه قبل مواجهة النرويج في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة النرويج يوم الثلاثاء في مدينة دالاس.

وقال ديوماندي خلال مؤتمر صحفي: "لا أهتم بما يتردد عن مستقبلي، ووكيل أعمالي هو من يتولى هذه الأمور".

وأضاف "لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وتركيزي بالكامل على كأس العالم".

وارتبط اسم صاحب الـ19 عاما بالانتقال إلى باريس سان جيرمان قادما من لايبزيج خلال الفترة الأخيرة.

وواصل "المشاركة في كأس العالم فرصة كبيرة، وأريد الاستمتاع بها وتقديم أفضل ما لدي".

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ32 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف ألمانيا.

ومن جانبه، أكد إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار غياب ويلفريد سينجو بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، بينما أصبح إيفان نديكا جاهزا للمشاركة بعد غيابه في دور المجموعات.

وحذر فاي من قوة منتخب النرويج قائلا: "فريق منظم ويملك لاعبين مميزين، ويلعب بشكل جماعي قوي".

وأشاد بإيرلينج هالاند قائلا: "لا يحتاج للحديث عنه، لاعب مميز ويصنع الفارق في أي وقت".

واختتم فاي تصريحاته "علينا تقديم مباراة قوية بدنيا ومحاولة فرض أسلوبنا من أجل تحقيق الفوز".

ويلعب منتخب كوت ديفوار أمام النرويج مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 32.

ويصعد المتأهل من تلك المباراة لمواجهة البرازيل في ثمن النهائي.