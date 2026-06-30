تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 02:43

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

عاد عيسى ديوب للتشكيل الأساسي لمنتخب المغرب خلال مواجهة هولندا.

ويلعب منتخب المغرب أمام هولندا في الرابعة فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 32.

ويبدأ بريان بروبي في التشكيل الأساسي لمنتخب هولندا أمام المغرب.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مدرب المغرب: أشعر بالحنين في المكسيك.. ولست قلقا تقرير مغربي: عموتة تسلم مهام عمله في الأهلي.. ومنح الضوء الأخضر لرحيل بعض اللاعبين كأس العالم - البرازيلي ويلتون سامبايو حكما لمباراة هولندا ضد المغرب كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام

كما يتواجد ناثان آكي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - شادي رياض - عيسي ديوب - أشرف حكيمي.

الوسط: نائل العيناوي - أيوب بو عدي - عز الدين أوناحي.

الهجوم: بلال الخنوس - إسماعيل صيباري - براهيم دياز.

وجاء تشكيل هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروخين

الدفاع: فيرجيل فان دايك – جان بول فان هيكي – ميكي فان دي فين - ناثان أكي.

الوسط: دينزل دومفريس – فرينكي دي يونج – ريان جرافينبيرخ – كريسينسيو سامرفيل

الهجوم: بريان بروبي – كودي جاكبو

ويصعد المتأهل من تلك المباراة لمواجهة كندا في ثمن النهائي.

كأس العالم المغرب هولندا
نرشح لكم
مع السامبا والتانجو كأس العالم - لوكاكو: لم أتوقع التواجد في كأس العالم وأقبل دور البديل كأس العالم - سوزوكي: لم أقم بالتصديات اللازمة ضد البرازيل.. وما زلت بحاجة للتطور كأس العالم - أنشيلوتي: اليابان ليس خصما سهلا.. ولهذا السبب لم يشارك نيمار كأس العالم - ديشامب: ساليبا يعاني من بعض الألم.. ومبابي يؤدي أدواره الدفاعية انتهت ركلات الترجيح كأس العالم - ألمانيا (1) 3-4 (1) باراجواي.. كبرى مفاجآت البطولة كأس العالم – مؤثرون في البطولة.. 12 شخصية صعنت الفارق في دور المجموعات تشكيل كأس العالم – أونداف يقود هجوم ألمانيا.. وألميرون أساسي مع باراجواي
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا 19 دقيقة | في المونديال
مع السامبا والتانجو 24 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: لم أتوقع التواجد في كأس العالم وأقبل دور البديل 37 دقيقة | في المونديال
تقرير: تروا يتقدم بعرض أولي لضم شوبير.. والأهلي يحدد سعر البيع 56 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - سوزوكي: لم أقم بالتصديات اللازمة ضد البرازيل.. وما زلت بحاجة للتطور 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - أنشيلوتي: اليابان ليس خصما سهلا.. ولهذا السبب لم يشارك نيمار 2 ساعة | في المونديال
الكاس: الأهلي يتقدم بعرض لضم علي علوان من السيلية القطري 3 ساعة | الكرة المصرية
شيكاغو فاير يعلن التعاقد مع ليفاندوفسكي 3 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532169/تشكيل-كأس-العالم-عودة-ديوب-مع-المغرب-وبروبي-يقود-هجوم-هولندا