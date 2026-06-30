تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا

عاد عيسى ديوب للتشكيل الأساسي لمنتخب المغرب خلال مواجهة هولندا.

ويلعب منتخب المغرب أمام هولندا في الرابعة فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 32.

ويبدأ بريان بروبي في التشكيل الأساسي لمنتخب هولندا أمام المغرب.

كما يتواجد ناثان آكي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - شادي رياض - عيسي ديوب - أشرف حكيمي.

الوسط: نائل العيناوي - أيوب بو عدي - عز الدين أوناحي.

الهجوم: بلال الخنوس - إسماعيل صيباري - براهيم دياز.

وجاء تشكيل هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروخين

الدفاع: فيرجيل فان دايك – جان بول فان هيكي – ميكي فان دي فين - ناثان أكي.

الوسط: دينزل دومفريس – فرينكي دي يونج – ريان جرافينبيرخ – كريسينسيو سامرفيل

الهجوم: بريان بروبي – كودي جاكبو

ويصعد المتأهل من تلك المباراة لمواجهة كندا في ثمن النهائي.