فجر منتخب باراجواي كبرى مفاجآت كأس العالم 2026 بعدما أقصى ألمانيا من دور الـ32 بركلات الترجيح.

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.

مع السامبا والتانجو

ونجح منتخب باراجواي في تحقيق كبرى مفاجآت كأس العالم حتى الآن بالتغلب على ألمانيا بعدما كانت كل التوقعات تصب لصالح الماكينات، لكن جوستافو ألفارو مدرب باراجواي كان يرى غير ذلك.

في المؤتمر الصحفي قبل المباراة وجه الصحفيين السؤال إلى جوستافو ألفارو، هل يستطيع منتخب باراجواي الفوز على ألمانيا.

فكان رد المدرب واضحا وواثقا من نفسه: "ولم لا، نجحنا في الفوز على البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم، فلماذا لا نفوز أيضا على ألمانيا".

ليحقق جوستافو وعده بالفوز على ألمانيا، ويضم الماكنيات إلى ضحاياه السابقين السامبا والتانجو.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من المنتخبين دون فرص حقيقية على المرمى.

ولكن منتخب باراجواي نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق إنسيسو بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من ماتياس جالارزا.

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رأسية إنسيسو جعلت نوير يقف في مكانه 🤯pic.twitter.com/ICuvckXJkn — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026

لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف.

في الشوط الثاني هاجم منتخب ألمانيا بقوة ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 54 بضربة رأسية رائعة من كاي هافرتز بعد عرضية متقنة من فلوريان فيرتز.

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ثالث أهداف هافيرتز في كأس العالم.. ضربة رأسية تعادل النتيجة لألمانيا ضد باراجواي#كأس_العالم pic.twitter.com/ExFGXaiZ57 — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026

وكاد هافرتز أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 بضربة رأسية أخرى لكن الحارس تصدى له ببراعة.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وتذهب للأشواط الإضافية.

في الوقت الإضافي نجح منتخب ألمانيا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 102 بضربة رأسية من المدافع جوناثان تاه بعد ركلة ركنية نفذها ناثان براون.

لكن الحكم المغربي جلال جيد عاد للفيديو لمراجعة الهدف وقرر عدم احتسابه بسبب وجود خطأ من أنتوني لاعب ألمانيا ضد حارس باراجواي.

ومر الشوط الثاني من الوقت الإضافي دون أن تتغير النتيجة لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

في ركلات الترجيح حسم منتخب باراجواي الفوز والتأهل بنتيجة 4-3 بعدما سدد كل منتخب 6 ركلات.

وسجل لمنتخب ألمانيا كل من كيميتش وجمال موسيالا ونديم أميري، وأهدر كاي هافرتز وفولتمادة وجوناثان تاه.

بينما سجل من باراجواي كل من ماوريسيو وماتياس جالارزا وجوستافو جوميز وخوسيه كانالي، وأهدر أنطونيو سانابريا وفابيان بالبوينا.