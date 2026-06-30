مع السامبا والتانجو

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 02:38

كتب : عمرو عبد المنعم

صورة تقرير مباراة باراجواي ضد ألمانيا

فجر منتخب باراجواي كبرى مفاجآت كأس العالم 2026 بعدما أقصى ألمانيا من دور الـ32 بركلات الترجيح.

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.

مع السامبا والتانجو

ونجح منتخب باراجواي في تحقيق كبرى مفاجآت كأس العالم حتى الآن بالتغلب على ألمانيا بعدما كانت كل التوقعات تصب لصالح الماكينات، لكن جوستافو ألفارو مدرب باراجواي كان يرى غير ذلك.

في المؤتمر الصحفي قبل المباراة وجه الصحفيين السؤال إلى جوستافو ألفارو، هل يستطيع منتخب باراجواي الفوز على ألمانيا.

فكان رد المدرب واضحا وواثقا من نفسه: "ولم لا، نجحنا في الفوز على البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم، فلماذا لا نفوز أيضا على ألمانيا".

ليحقق جوستافو وعده بالفوز على ألمانيا، ويضم الماكنيات إلى ضحاياه السابقين السامبا والتانجو.

وصف المباراة

Image

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من المنتخبين دون فرص حقيقية على المرمى.

ولكن منتخب باراجواي نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق إنسيسو بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من ماتياس جالارزا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف.

في الشوط الثاني هاجم منتخب ألمانيا بقوة ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 54 بضربة رأسية رائعة من كاي هافرتز بعد عرضية متقنة من فلوريان فيرتز.

وكاد هافرتز أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 بضربة رأسية أخرى لكن الحارس تصدى له ببراعة.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وتذهب للأشواط الإضافية.

في الوقت الإضافي نجح منتخب ألمانيا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 102 بضربة رأسية من المدافع جوناثان تاه بعد ركلة ركنية نفذها ناثان براون.

لكن الحكم المغربي جلال جيد عاد للفيديو لمراجعة الهدف وقرر عدم احتسابه بسبب وجود خطأ من أنتوني لاعب ألمانيا ضد حارس باراجواي.

ومر الشوط الثاني من الوقت الإضافي دون أن تتغير النتيجة لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

في ركلات الترجيح حسم منتخب باراجواي الفوز والتأهل بنتيجة 4-3 بعدما سدد كل منتخب 6 ركلات.

وسجل لمنتخب ألمانيا كل من كيميتش وجمال موسيالا ونديم أميري، وأهدر كاي هافرتز وفولتمادة وجوناثان تاه.

بينما سجل من باراجواي كل من ماوريسيو وماتياس جالارزا وجوستافو جوميز وخوسيه كانالي، وأهدر أنطونيو سانابريا وفابيان بالبوينا.

كأس العالم ألمانيا باراجواي
نرشح لكم
كأس العالم - ديوماندي: لا أرى مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات مستقبلي لا تشغلني تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا كأس العالم - لوكاكو: لم أتوقع التواجد في كأس العالم وأقبل دور البديل كأس العالم - سوزوكي: لم أقم بالتصديات اللازمة ضد البرازيل.. وما زلت بحاجة للتطور كأس العالم - أنشيلوتي: اليابان ليس خصما سهلا.. ولهذا السبب لم يشارك نيمار كأس العالم - ديشامب: ساليبا يعاني من بعض الألم.. ومبابي يؤدي أدواره الدفاعية انتهت ركلات الترجيح كأس العالم - ألمانيا (1) 3-4 (1) باراجواي.. كبرى مفاجآت البطولة كأس العالم – مؤثرون في البطولة.. 12 شخصية صعنت الفارق في دور المجموعات
أخر الأخبار
كأس العالم - ديوماندي: لا أرى مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات مستقبلي لا تشغلني 6 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا 42 دقيقة | في المونديال
مع السامبا والتانجو 47 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: لم أتوقع التواجد في كأس العالم وأقبل دور البديل ساعة | في المونديال
تقرير: تروا يتقدم بعرض أولي لضم شوبير.. والأهلي يحدد سعر البيع ساعة | ميركاتو
كأس العالم - سوزوكي: لم أقم بالتصديات اللازمة ضد البرازيل.. وما زلت بحاجة للتطور 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - أنشيلوتي: اليابان ليس خصما سهلا.. ولهذا السبب لم يشارك نيمار 3 ساعة | في المونديال
الكاس: الأهلي يتقدم بعرض لضم علي علوان من السيلية القطري 3 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532168/مع-السامبا-والتانجو