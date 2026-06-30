كأس العالم - لوكاكو: لم أتوقع التواجد في كأس العالم وأقبل دور البديل

كشف روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا أنه لم يكن يتوقع التواجد في كأس العالم، بعد موسم صعب بسبب الإصابات.

روميلو لوكاكو النادي : نابولي بلجيكا

وشدد مهاجم بلجيكا على استعداده لمساعدة فريقه بأي دور.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة السنغال يوم الأربعاء في دور الـ32 من البطولة.

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية: "أنا سعيد فقط بالتواجد هنا، بالنظر لما مررت به هذا الموسم لم أكن أتوقع المشاركة في كأس العالم".

وأضاف "أحاول مساعدة الفريق وصنع الفارق بأي طريقة ممكنة".

وشارك لوكاكو في 121 دقيقة خلال البطولة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر، وظهر بشكل مؤثر بعد مشاركته بديلا.

وتسبب في هدف التعادل أمام مصر بعد نزوله مباشرة، كما سجل هدفا حاسما أمام نيوزيلندا.

وأوضح "عندما أكون على مقاعد البدلاء أدرس المساحات جيدا وأحاول استغلالها عند المشاركة".

وواصل "دور البديل يتطلب تركيزا كبيرا مع بقية اللاعبين على دكة البدلاء".

وأشار إلى صعوبة مواجهة السنغال قائلا: "منتخب قوي فنيا وبدنيا وتكتيكيا، وسيكون التحدي كبيرا".

واختتم تصريحاته "المباراة متكافئة بنسبة 50-50، وعلينا التركيز داخل الملعب فقط".

ولعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلندا، واحتل الصدارة بفارق الأهداف عن مصر.

ويواجه منتخب بلجيكا نظيره السنغالي يوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء.