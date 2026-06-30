تقرير: تروا يتقدم بعرض أولي لضم شوبير.. والأهلي يحدد سعر البيع

دخل نادي تروا الصاعد حديثا للدوري الفرنسي سباق التعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت عدة أندية إسبانية قد أبدت اهتمامها بضم شوبير في الفترة الماضية، أبرزها إشبيلية وجيرونا وألافيس وأوساسونا، بعد متابعته في أكثر من مناسبة.

وكشف موقع أفريكا فوت أن تروا قدم عرضا أوليا بقيمة 450 ألف يورو لضم الحارس صاحب الـ26 عاما.

وأوضح التقرير أن الأهلي لا يمانع رحيل الحارس، لكن بشرط وصول عرض مناسب.

وحدد الأهلي قيمة لا تقل عن 1.5 مليون دولار للموافقة على بيع شوبير خلال الفترة المقبلة وفقا للتقرير.

وفي الوقت نفسه، يدرس الأهلي تمديد عقد الحارس مع تعديل راتبه لإقناعه بالاستمرار.

وشارك مصطفى شوبير مع الأهلي في 20 مباراة بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 17 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.

وفي دوري أبطال إفريقيا، خاض 9 مباريات وخرج بشباك نظيفة في 4 منها.

كما حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات من أصل 11 مشاركة في الدوري المصري.

وقدم شوبير مستويات مميزة مع الأهلي، إلى جانب ظهوره كخيار أساسي مع منتخب مصر، ما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية.

وتم اختيار شوبير في التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس العالم وفقا لموقع Whoscored المختص بالإحصائيات.