كأس العالم - سوزوكي: لم أقم بالتصديات اللازمة ضد البرازيل.. وما زلت بحاجة للتطور

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

زيون سوزوكي حارس مرمى منتخب اليابان الأولمبي

يرى زيون سوزوكي حارس مرمى اليابان أنه لم يقم بالتصديات اللازمة خلال هدفي البرازيل.

وفازت البرازيل على اليابان بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وقال سوزوكي للصحفيين عقب المباراة: "أكثر ما يؤلمني هو أن النتيجة لم تسر كما أردنا، ولم نتمكن من الفوز، قاتلنا حتى الحلظة الأخيرة لكن في النهاية علينا أن نتقبل الهزيمة، إنه شعور صعب للغاية".

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وواصل "بعدما تقدمنا في النتيجة، رفع المنافس أدائه في الشوط الثاني، ولم ننجح في الحفاظ على تقدمنا، وعلى المستوى الشخصي أشعر بأنه كان يجب أن أمنع الأهداف التي دخلت مرمانا".

وأكمل "ما زلت بحاجة إلى التطور، ولم أقدم التصديات التي كان الفريق بحاجة إليها في اللحظات الحاسمة، أعلم أن أمامي الكثير لأتعلمه وأتطور".

وأضاف "المشاركة في هذه البطولة تجربة يجب أن أحولها إلى دافع حقيقي، ومن الناحية النفسية، لا يزال من الصعب التفكير في البطولة المقبلة، لكن ستكون هناك بالتأكيد فرصة أخرى، لذلك أريد أن أنقش هذه التجربة في قلبي وأوصل المضي قدما".

ويلتقي منتخب البرازيل في دور الـ 16 مع الفائز من النرويج وكوت ديفوار.

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