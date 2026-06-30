كأس العالم - أنشيلوتي: اليابان ليس خصما سهلا.. ولهذا السبب لم يشارك نيمار

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

البرازيل ضد اليابان

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل سبب عدم الدفع بنيمار خلال مواجهة اليابان.

وفازت البرازيل على اليابان بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ولم يشارك نيمار في المباراة التي حققت فيها البرازيل الفوز بالدقيقة الأخيرة.

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وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب المباراة: "كنت أنتظر الوقت الإضافي للدفع بنيمار، تحدثت معه وأخبرته إني كنت سأشركه إذا تقدمنا قبل الدقيقة 60، ولم أكن أريد تغيير الخطة لأن الفريق كان يتحكم بالمباراة".

وأضاف "لم نفقد صبرنا، وكان لدينا الكثير من الحلول في الملعب وعلى دكة البدلاء".

وأتم "اليابان ليس فريقا سهلا، ولكنه خصم منظم ويلعب بكثافة كبيرة".

وسيلعب منتخب البرازيل في دور الـ 16 ضد الفائز من مواجهة النرويج وكوت ديفوار.

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