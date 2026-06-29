الكاس: الأهلي يتقدم بعرض لضم علي علوان من السيلية القطري

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

علي علوان - الأردن

كشفت قنوات الكاس القطرية عن رغبة الأهلي في ضم علي علوان مهاجم منتخب الأردن ونادي السيلية القطري.

وأوضحت الكاس أن الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم علي علوان من السيلية.

إلا أن العرض المادي من النادي المصري لم يرتقي لما يريده السيلية القطري وبالتالي رفض العرض.

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وطالب نادي السيلية معادلة قيمة الشرط الجزائي في تعاقد علي علوان من أجل الموافقة على رحيله إلى الأهلي.

وظهر علي علوان البالغ من العمر 28 عاما مع منتخب قطر بمستوى مميز في البطولة العربية الماضية في قطر.

وكذلك في كأس العالم وسجل هدفا في شباك النمسا.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل.

علي علوان الأردن الأهلي السيلية
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