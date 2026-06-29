شيكاغو فاير يعلن التعاقد مع ليفاندوفسكي

أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي تعاقده مع روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة السابق.

وفقا للتقارير فإن ليفاندوفسكي قد وقع على عقد مع الفريق الأمريكي لمدة موسمين.

ورحل ليفاندوفسكي عن برشلونة بنهاية تعاقده عقب نهاية الموسم.

صاحب الـ 37 عاما كان قد انضم لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخلال 4 مواسم شارك ليفاندوفسكي في 193 مباراة بقميص برشلونة وسجل 120 هدفا وصنع 24 آخرين.

ونجح المهاجم البولندي في تسجيل 19 هدفا خلال الموسم الماضي في 46 مباراة مع برشلونة.

ويحتل شيكاغو فاير حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وخلال سنواته مع برشلونة توج ليفاندوفسكي بالدوري الإسباني 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.