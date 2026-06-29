كأس العالم - ديشامب: ساليبا يعاني من بعض الألم.. ومبابي يؤدي أدواره الدفاعية

شدد ديدييه ديشامب على أن كيليان مبابي يؤدي أدوارا دفاعية لفريقه.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة السويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "دائما أعد للمباراة لإتمام كل شيء بشكل جيد، هذه مباريات حاسمة ومن الضروري أن نفكر فيما ينبغي القيام به".

وواصل "منذ وصولي يوم الجمعة، استأنفت عملي وكل شيء يسير بشكل جيد، ولكن بالنسبة لي كان الأمر صعبا، ولمصلحتي ومصلحة الفريق كان علي أن أغادر".

وأكمل :منذ الآن كأس العالم يبدأ من جديد ولا ينبغي التخلي عما قمنا به، سجلنا عدد كبير من الأهداف واستقبلنا هدفين فقط ونخلق الكثير من الفرص، فعلنا نفس الأمر في البطولة السابقة، عندما تكون الكرة بحوذتنا ليس هناك مشكلة، ولدينا قدرة على خلق الخطر وإيذاء المنافس ونتمنى الاستمرار على ذلك الأمر".

وتابع "ساليبا بحالة جيدة، لديه مشكلة في الظهر وهناك بروتوكول موضوع وأنا أتحدث معه كل يوم، ونحن نريحه من بعض الجهود، لقد استراح في المباراة الماضية وعمل مع الجهاز الطبي، هو يشكو من بعض الآلام ولكنها لن تمنعه من اللعب بشكل جيد".

وأردف "منتخب السويد جيد، ويملك مواصفات بدنية قوية وخاصة في الهجوم، مع تواجد جيوكيريس وإيزاك وإيلانجا، هم خطرين في الكرات الثابتة والكرات الطويلة".

وشدد "في كل مباراة أختار لاعبي فريقي وربما يكون هناك تغييرات، في النهاية سيلعب 11 لاعبا وعلى أي منهم أن يلعب بشكل جيد، خلال المباريات الماضية 3 لاعبين فقط لم يشاركون معنا في المباريات".

وأضاف "كيليان يعرف كيف يدافع، ربما أقل من الآخرين ولكنه يسجل أهدافا أكثر من الآخرين أيضا، وبالإضافة إلى ذلك هو يقوم بدوره كقائد للفريق ونريده أن يستمر في تسجيل الأهداف وصناعتها، وهو يلعب دورا أيضا في المنظومة الدفاعية".

واستمر "دائما ما نكون من المرشحين للفوز ولكن هذا لا يعطينا نقطة إضافية رغم أننا فزنا في جميع المباريات السابقة، ولكن السويد ستحاول تحقيق الفوز، وليس لدينا ثقة زائدة لأننا سنلعب ضد فريق يملك جودة عالية ويجب أن نحترم منافسنا".

وأتم "مبابي يريد القيام بأشياء كبيرة مع منتخب فرنسا وهو يفعل ذلك حتى الآن، وأتمنى أن يستمر في ذلك، وبالنسبة لكوننا المرشحين للفوز، أعتقد أن إسبانيا و3 أو 4 فرق يتواجدون بنفس مستوى الترشيح للقب".

وتأهل منتخب فرنسا لدور الـ 32 بعد تصدر مجموعته على حساب النرويج والسنغال والعراق.