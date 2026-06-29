مباشر كأس العالم - ألمانيا (1)-(1) باراجواي.. كاي يهدر الثاني

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كأس العالم – مؤثرون في البطولة.. 12 شخصية صعنت الفارق في دور المجموعات

النهاية التي لم تعرض

استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب التشيك بعد الإخفاق في كأس العالم