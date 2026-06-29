مباشر كأس العالم - ألمانيا (1)-(1) باراجواي.. جووووول كاي والتعادل

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 22:43

كتب : FilGoal

باراجواي - ألمانيا - كاي هافرتز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 54: جووووووووول كاي هافرتز والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باراجواي

ق 42: جوووووووووووول أول إنسيسو

انطلاق المباراة

كأس العالم ألمانيا باراجواي
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