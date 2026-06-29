مباشر كأس العالم - ألمانيا (1)-(1) باراجواي.. إلى ركلات الترجيح
الإثنين، 29 يونيو 2026 - 22:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم.
ــــــــــــــــــــــ
إلى ركلات الترجيح
ق 105: إلغاء الهدف بسبب خطأ ضد الحارس من اللاعب أنتوني
ق 102: جووووووول جوناثان تاه
انطلاق الوقت الإضافي
نهاية الوقت الأصلي بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي
ق 77: رأسية جديدة من كاي هافرتز الحارس يتصدى لها
ق 54: جووووووووول كاي هافرتز والتعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم باراجواي
ق 42: جوووووووووووول أول إنسيسو
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كأس العالم - سوزوكي: لم أقم بالتصديات اللازمة ضد البرازيل.. وما زلت بحاجة للتطور كأس العالم - أنشيلوتي: اليابان ليس خصما سهلا.. ولهذا السبب لم يشارك نيمار كأس العالم - ديشامب: ساليبا يعاني من بعض الألم.. ومبابي يؤدي أدواره الدفاعية كأس العالم – مؤثرون في البطولة.. 12 شخصية صعنت الفارق في دور المجموعات تشكيل كأس العالم – أونداف يقود هجوم ألمانيا.. وألميرون أساسي مع باراجواي النهاية التي لم تعرض استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب التشيك بعد الإخفاق في كأس العالم انتهت كأس العالم - البرازيل (2)-(1) اليابان