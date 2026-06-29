مباشر كأس العالم - ألمانيا ضد باراجواي

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 22:43

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا - كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم.

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انطلاق المباراة

ألمانيا كأس العالم باراجواي
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