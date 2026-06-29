مباشر كأس العالم - ألمانيا ضد باراجواي
الإثنين، 29 يونيو 2026 - 22:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم.
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انطلاق المباراة
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