انتهت ركلات الترجيح كأس العالم - ألمانيا (1) 3-4 (1) باراجواي.. كبرى مفاجآت البطولة

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 22:43

كتب : FilGoal

ألمانيا - باراجواي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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خوسيه كانالي يسجل السادسة لـ باراجواي وألمانيا تودع

جوناثان تاه يهدر السادسة لـ ألمانيا

فابيان بالبوينا يهدر الخامسة لـ باراجواي

نديم أميري يسجل الخامسة لـ ألمانيا

أنطونيو سانابريا يهدر الرابعة لـ باراجواي

فولتمادة يهدر الرابعة لـ ألمانيا

ماتياس جالارزا يسجل الثالثة لـ باراجواي

جمال موسيالا يسجل الثالثة لـ ألمانيا

جوستافو جوميز يسجل الثانية لـ باراجواي

كيميتش يسجل الثانية لـ ألمانيا

ماوريسيو يسجل الأولى لـ باراجواي

كاي هافرتز يهدر الأولى لألمانيا

إلى ركلات الترجيح

ق 105: إلغاء الهدف بسبب خطأ ضد الحارس من اللاعب أنتوني

ق 102: جووووووول جوناثان تاه

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي

ق 77: رأسية جديدة من كاي هافرتز الحارس يتصدى لها

ق 54: جووووووووول كاي هافرتز والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باراجواي

ق 42: جوووووووووووول أول إنسيسو

انطلاق المباراة

كأس العالم ألمانيا باراجواي
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