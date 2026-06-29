ريال مدريد يعلن استمرار نيكو باز مع كومو لموسم إضافي

أعلن ريال مدريد التوصل لاتفاق مع كومو بشأن استمرار نيكو باز مع الفريق الإيطالي.

وكان باز قد انتقل لكومو في بداية الموسم الماضي قادما من ريال مدريد مع تواجد بند أحقية الشراء لصالح ريال مدريد.

وأشار ريال مدريد إلى أن باز سيستمر مع كومو لموسم آخر بناء على رغبته.

وسيستمر بند حق الشراء لصالح ريال مدريد متواجدا في عقد باز الجديد مع كومو.

ووضع ريال مدريد نيكو باز ضمن خططه لدعم الفريق في موسم 2026-2027، قبل أن تتغير الصورة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما لم يعد اللاعب يرى وضوحا كافيا لدوره الرياضي داخل مشروع الفريق بقيادة جوزيه مورينيو.

ولعبت فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع كومو، إلى جانب العلاقة القوية التي تجمع اللاعب بمدرب الفريق سيسك فابريجاس، دورا حاسما في اتخاذ القرار، خاصة في ظل عدم وجود خيار للانتقال إلى نادٍ آخر خلال سوق الانتقالات الحالي.

وحرص مسؤولو ريال مدريد على إيجاد صيغة توازن بين احترام رغبة اللاعب والحفاظ على مصالح النادي، حيث كان خيار تفعيل بند شراء بقيمة 9 ملايين يورو مطروحًا، لكنه لم يكن ليحسم مستقبل اللاعب بالشكل الأمثل.

وخاض نيكو باز مع كومو 75 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 17 آخرين.

وتعاقد ريال مدريد حتى الآن بشكل رسمي مع كل من برناردو سيلفا ومارك كوكوريا وإبراهيما كوناتي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.