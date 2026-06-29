تقرير: مورينيو يدرس إعارة أسينسيو.. وشرط من ريال مدريد

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - ريال مدريد ضد أوساسونا

يدرس ريال مدريد السماح لمدافعه راؤول أسينسيو بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل المنافسة القوية داخل الخط الخلفي بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي.

راؤول أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وشهدت بداية عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التعاقد مع مارك كوكوريا قادما من تشيلسي، وإبراهيما كوناتي من ليفربول، فيما يقترب الهولندي دينزل دومفريس، ظهير إنتر، من الانضمام إلى الفريق عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026.

وبحسب الصحفي ميجيل سيرانو، فإن احتمالات رحيل أسينسيو عن ريال مدريد تتزايد خلال الصيف.

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وأوضح التقرير أن النادي الملكي منفتح على إعارة المدافع الإسباني، لكنه يشترط إدراج بند إلزامية الشراء في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأضاف أن ريال مدريد لم يتلق حتى الآن عروضا نهائية لشراء اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، رغم امتداد عقده مع النادي حتى صيف 2031.

وخاض أسينسيو، أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، 80 مباراة بقميص الفريق الأول، لكنه اكتفى بالمشاركة في خمس مباريات فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم الماضي، كما لم يسبق له تمثيل منتخب إسبانيا الأول.

ويواجه اللاعب منافسة قوية في مركز قلب الدفاع، إذ يتقدم عليه في ترتيب الاختيارات كل من إبراهيما كوناتي، وإيدير ميليتاو، وأنطونيو روديجر، ودين هويسن عند اكتمال جاهزية جميع المدافعين.

وقد يمثل الانتقال إلى ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، مع ضمان الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، خطوة مناسبة لأسينسيو من أجل مواصلة تطور مسيرته.

ريال مدريد الدوري الإسباني راؤول أسينسيو
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