سبورت: برشلونة يحدد سعر كاسادو.. واهتمام تركي

حدد برشلونة قيمة بيع لاعب وسطه مارك كاسادو خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام متزايد بالحصول على خدماته من عدة أندية أوروبية.

ورغم نجاح برشلونة في التعاقد مع أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد، فإن النادي الكتالوني لم يحسم أي صفقة أخرى حتى الآن، بينما يواصل العمل على إعادة التوازن المالي من خلال بيع بعض اللاعبين.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو، أي ما يعادل 17.2 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على بيع كاسادو هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن بشكتاش التركي تواصل مع وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني.

ويتمسك برشلونة ببيع اللاعب بشكل نهائي، ويرفض فكرة الإعارة مع وجود بند يسمح بالشراء، وهي الصيغة التي يفضلها عدد من الأندية المهتمة.

ورغم أن كاسادو لا يمانع الرحيل عن كامب نو هذا الصيف، فإن موقفه من الانتقال إلى بشكتاش لا يزال غير واضح.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت ميلان أيضا بالحصول على خدمات اللاعب، لكن عبر صيغة الإعارة مع أحقية الشراء، كما يراقب مانشستر يونايتد تطورات موقفه.

ويعد كاسادو، صاحب الـ22 عاما، من المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، إذ شارك في مباراتين مع منتخب إسبانيا الأول وخاض 75 مباراة بقميص برشلونة.

لكن اللاعب يدرك أن فرصه في المشاركة أساسيا مع المدرب هانز فليك ستكون محدودة، في ظل اعتماده على الإصابات أو سياسة المداورة للحصول على دقائق اللعب.

ويمتد عقد كاسادو مع برشلونة لعامين آخرين، ما يمنحه خيار البقاء لموسم إضافي، لكن إذا وصله عرض يمنحه دورا أساسيا في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، فقد يقرر خوض تجربة جديدة.