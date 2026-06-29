استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب التشيك بعد الإخفاق في كأس العالم

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب المنتخب وذلك بعد الخروج من كأس العالم.

وقاد المدرب البالغ من العمر 74 عاما منتخب التشيك للمشاركة في كأس العالم لأول مرة من 20 عاما.

وحصل منتخب التشيك على نقطة واحدة في دور المجموعات من التعادل مع جنوب إفريقيا، والخسارة من المكسيك وكوريا الجنوبية.

وجاء بيان الاتحاد التشيكي كالآتي: "اتفقنا مع المدرب كوبيك على إنهاء التعاقد معا وذلك في اجتماع اليوم قدم خلاله المدرب استقالته".

وأصبح كوبيك رابع مدرب يرحل من تدريب أحد المنتخبات بكأس العالم بعد كل من تونس وكوريا الجنوبية واسكتلندا.