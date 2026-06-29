مباشر كأس العالم - البرازيل (2)-(1) اليابان.. جوووووول قاااتل

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

هدف كاسيميرو لاعب البرازيل ضد اليابان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرازيل ضد اليابان بدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم - فينيسيوس يقود هجوم البرازيل.. وتومياسو أساسي في دفاع اليابان فينيسيوس: نناضل من أجل النجمة السادسة لـ البرازيل.. وأنا في أفضل حالاتي كأس العالم - ريتسو دوان: أتطلع لمواجهة البرازيل ونريد إزعاجهم كأس العالم - ماكجين: اللاعبون محبطون بعد ثلاثية البرازيل

ق95. جووووول قاااتل للبرازيل عن طريق جابرييل مارتينيلي مستغلا تمريرة من برونو جيماريش

ق92. تبديل اضطراري بدخول فابينيو بدلا من كاسيميرو المصاب.

ق58. سوزوكي يمنع هدفا رائعا من فينيسيوس بعد المرور من أكثر من لاعب.

ق55. جووووول التعادل للبرازيل عن طريق كاسيميرو برأسية بعد عرضية من جابرييل.

ق53. أغرب فرصة مهدرة في البطولة من ماتيوس كونيا ترتد من رأس تومياسو ثم رأس الحارس سوزوكي.

ق51. رأسية من برونو جيماريش والحارس يتألق في التصدي.

إندريك يشارك بين اشوطين بدلا من لوكاس باكيتا

نهاية الشوط الأول

ق29. جووووول أول لليابان عن طريق كايشو سانو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق13. ضغط برازيلي لتسجيل الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

اليابان البرازيل كأس العالم 2026
نرشح لكم
استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب تشيكيا بعد الإخفاق في كأس العالم تشكيل كأس العالم - فينيسيوس يقود هجوم البرازيل.. وتومياسو أساسي في دفاع اليابان كأس العالم - مدرب المغرب: أشعر بالحنين في المكسيك.. ولست قلقا كأس العالم - منتخب بلجيكا يستعيد مدافعه قبل مواجهة السنغال الظاهرة رونالدو: مبابي يذكرني بنفسي في أوج عطائي كأس العالم - ناجلسمان: لست مطالبا بإثبات نفسي.. والتوقعات في ألمانيا تتجه دائما للفوز كأس العالم - حمدي فتحي وحسام عبد المجيد يشاركان في مران منتخب مصر استعدادا لأستراليا فينيسيوس: نناضل من أجل النجمة السادسة لـ البرازيل.. وأنا في أفضل حالاتي
أخر الأخبار
تقرير: مورينيو يدرس إعارة أسينسيو.. وشرط من ريال مدريد 35 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: برشلونة يحدد سعر كاسادو.. واهتمام تركي 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: مورينيو يمهد لرحيل كامافينجا.. وليفربول يترقب 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كريم الديب يتمم اتفاقه مع زد بعد رحيله عن الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب تشيكيا بعد الإخفاق في كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - البرازيل (2)-(1) اليابان.. جوووووول قاااتل 2 ساعة | في المونديال
بوجلبان: أبلغت الأهلي بالاعتذار عن عدم العمل في لجنة الكشافين 2 ساعة | الوطن العربي
تشكيل كأس العالم - فينيسيوس يقود هجوم البرازيل.. وتومياسو أساسي في دفاع اليابان 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532150/مباشر-كأس-العالم-البرازيل-0-1-اليابان-أغرب-فرص-البطولة