انتهت كأس العالم - البرازيل (2)-(1) اليابان

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

هدف كاسيميرو لاعب البرازيل ضد اليابان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرازيل ضد اليابان بدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

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نهاية المباراة

ق95. جووووول قاااتل للبرازيل عن طريق جابرييل مارتينيلي مستغلا تمريرة من برونو جيماريش

ق92. تبديل اضطراري بدخول فابينيو بدلا من كاسيميرو المصاب.

ق58. سوزوكي يمنع هدفا رائعا من فينيسيوس بعد المرور من أكثر من لاعب.

ق55. جووووول التعادل للبرازيل عن طريق كاسيميرو برأسية بعد عرضية من جابرييل.

ق53. أغرب فرصة مهدرة في البطولة من ماتيوس كونيا ترتد من رأس تومياسو ثم رأس الحارس سوزوكي.

ق51. رأسية من برونو جيماريش والحارس يتألق في التصدي.

إندريك يشارك بين اشوطين بدلا من لوكاس باكيتا

نهاية الشوط الأول

ق29. جووووول أول لليابان عن طريق كايشو سانو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق13. ضغط برازيلي لتسجيل الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

اليابان البرازيل كأس العالم 2026
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